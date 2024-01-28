Нападник "Ванкувера" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Ванкувер Кенакс" Брока Бесера першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Американець всерйоз доклався до вольової перемоги вдома над "Коламбусом" (5:4 ОТ). Він закинув три шайби та віддав результативну передачу в додатковій п'ятихвилинці.
Матч для "Кенакс" розпочався невдало. У другому періоді "Блю Джекетс" закинули чотири шайби зусиллями Тексьє, Куралі, Біна та Марченко. "Ванкувер" відповів лише голом Бесера, який перед воротами замкнув передачу Міллера.
Утім, у третій 20-хвилинці господарі льоду спромоглися на камбек. Усі три шайби "Кенакс" оформили в більшості. Зокрема, двічі відзначився і Бесер. Спершу він підставив ключку під дальній кидок Х'юза. А потім на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію. Добив "Коламбус" Петтерссон двома голами.
До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Далласа" Томас Харлі та лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший оформив переможний дубль в протистоянні з "Вашингтоном" (5:4 ОТ). Натомість другий закинув шайбу та віддав 3 асисти в поєдинку проти "Нешвілла" (4:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні вінгер "Вегаса" Оді-Маршессо очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Рейнджерс".
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