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Нападник "Ванкувера" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Ванкувер, Неділя 28 січня 2024 10:59
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Нападник "Ванкувера" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Брок Бесер закинув три шайби "Коламбусу" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Ванкувер Кенакс" Брока Бесера першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американець всерйоз доклався до вольової перемоги вдома над "Коламбусом" (5:4 ОТ). Він закинув три шайби та віддав результативну передачу в додатковій п'ятихвилинці.

Матч для "Кенакс" розпочався невдало. У другому періоді "Блю Джекетс" закинули чотири шайби зусиллями Тексьє, Куралі, Біна та Марченко. "Ванкувер" відповів лише голом Бесера, який перед воротами замкнув передачу Міллера.

Утім, у третій 20-хвилинці господарі льоду спромоглися на камбек. Усі три шайби "Кенакс" оформили в більшості. Зокрема, двічі відзначився і Бесер. Спершу він підставив ключку під дальній кидок Х'юза. А потім на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію. Добив "Коламбус" Петтерссон двома голами.

До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Далласа" Томас Харлі та лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший оформив переможний дубль в протистоянні з "Вашингтоном" (5:4 ОТ). Натомість другий закинув шайбу та віддав 3 асисти в поєдинку проти "Нешвілла" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Ванкувера&quot; з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Вегаса" Оді-Маршессо очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Рейнджерс".

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