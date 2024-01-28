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Нападающий "Ванкувера" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ванкувер, Воскресенье 28 января 2024 10:59
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Нападающий "Ванкувера" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Брок Бессер забросил три шайбы "Коламбусу" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Ванкувер Кэнакс" Брока Бесера первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американец всерьез приложился к волевой победе дома над "Коламбусом" (5:4 ОТ). Он забросил три шайбы и отдал результативную передачу в дополнительной пятиминутке.

Матч для "Кэнакс" начался неудачно. Во втором периоде "Блю Джекетс" забросили четыре шайбы усилиями Тексье, Курали, Бина и Марченко. "Ванкувер" ответил лишь голом Бесера, который перед воротами замкнул передачу Миллера.

Впрочем, в третьей 20-минутке хозяева льда организовали камбэк. Все три шайбы "Кэнакс" оформили в большинстве. В частности, дважды отличился и Бесер. Сначала он подставил клюшку под дальний бросок Хьюза. А потом на "пятаке" протолкнул шайбу за линию. Добил "Коламбус" Петтерссон двумя голами.

В топ-тройку звезд также попали защитник "Далласа" Томас Харли и лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый оформил победный дубль в противостоянии с "Вашингтоном" (5:4 ОТ). Второй же забросил шайбу и отдал 3 ассиста в поединке против "Нэшвилла" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Нападающий &quot;Ванкувера&quot; с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вингер "Вегаса" Оди-Маршессо возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Рейнджерс".

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