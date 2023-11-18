UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нападник "Торонто" з рятівною шайбою і асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Вільям Нюландер і Тайлер Бертуцці святкують взяття воріт (rds.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив універсального нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Вільям Нюландер першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

27-річний швед серйозно доклався до вольової перемоги над "Детройтом" (3:2). Він закинув одну з шайб канадців і віддав дві результативні передачі.

Після безгольового першого періоду "Ред Вінгз" повели в другій 20-хвилинці з двома шайбами. Голами відзначилися Спронг і Реймонд. "Торонто" ж для камбеку вистачило фінального періоду в рамках NHL Global Series.

Спершу Бертуцці з "п'ятака" замкнув простріл Нюландера. Далі сам нападник у більшості класно кинув із центральної зони після передачі з-за воріт. Натомість третій гол автори перших двох підготували для Тавареса, який переграв голкіпера з метра.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Флориди" Ентоні Столарз і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший виконав 34 сейви в переможному поєдинку проти "Анахайма" (2:1). Натомість другий парирував 26 ударів у перестрілці з "Баффало" (3:2).

До слова, раніше склали анонс головний подій у світі спорту в суботу та неділю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей