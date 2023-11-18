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Нападающий "Торонто" со спасительной шайбой и ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Стокгольм, Суббота 18 ноября 2023 12:57
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Нападающий "Торонто" со спасительной шайбой и ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Вильям Нюландер и Тайлер Бертуцци празднуют взятие ворот (rds.ca)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил универсального нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Вильям Нюландер первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний швед серьезно приложился к волевой победе над "Детройтом" (3:2). Он забросил одну из шайб канадцев и отдал две результативные передачи.

После безголевого первого периода "Ред Уингз" повели во второй 20-минутке с двумя шайбами. Голами отличились Спронг и Рэймонд. "Торонто" же для камбэка хватило финального периода в рамках NHL Global Series.

Сначала Бертуцци с "пятака" замкнул прострел Нюландера. Далее сам нападающий в большинстве классно бросил из центральной зоны после передачи из-за ворот. Третий гол авторы первых двух подготовили для Тавареса, который переиграл голкипера с метра.

В топ-тройку звезд также попали голкипер "Флориды" Энтони Столарз и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Первый выполнил 34 сэйва в победном поединке против "Анахайма" (2:1). Второй же парировал 26 ударов в перестрелке из "Баффало" (3:2).

К слову, ранее составили анонс главных событий в мире спорта в субботу и воскресенье.

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