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Нападник "Міннесоти" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Кіріл Капрізов тричі покарав "Гаррікейнз" (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Міннесоти Вайлд" Кіріла Капрізова найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Росіянин доклався до виїзної перемоги над "Кароліною" (5:2). Він закинув по шайбі в кожному з трьох періодів зустрічі.

Команди обмінялися голами в стартовій 20-хвилинці. За "Гаррікейнз" відзначився Нечас, а зрівняв рахунок Капрізов – після дальнього кидка Голігоскі він вдало підставив ключку. А на старті другого періоду росіянин у затяжній атаці "Вайлд" класно кинув із центральної зони.

На початку фінального ігрового відрізку "Кароліна" зусиллями Бантінга востаннє зрівняла рахунок. Далі забивали лише хокеїсти "Міннесоти". Вивів гостей вперед Ек Ерікссон, а Капрізов і Міддлтон розписалися в порожніх воротах "Гаррікейнз".

До трійки зірок вечора також потрапили центрфорвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват і воротар "Детройта" Алекс Лайон. Перший оформив переможну шайбу в протистоянні з "Далласом" (3:2 ОТ). Натомість голкіпер зробив 27 сейвів у поєдинку з "Тампою-Бей" (2:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні вінгер "Бостона" Хайнен очолив хіт-парад зірок із трьома шайбами "Монреалю".

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