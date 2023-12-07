UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нападник "Едмонтона" з домінантним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Зак Гайман оформив половину шайб "Ойлерз" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Едмонтон Ойлерз" Зака Гаймана першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Досвідчений канадець доклався до розгромної перемоги "нафтовиків" удома над "Кароліною" (6:1). Він закинув три шайби у ворота, які захищали Кочетков і Раанта.

"Едмонтон" шокував гостей трьома голами в стартові шість хвилин. Після шайб Маклауда та Екхольма в обіймах партнерів опинився і Гайман. За воротами він фінтом обійшов оборонця і переграв голкіпера на "п'ятаку".

Згодом крайній нападник відзначився вдруге. Цього разу на побачення з воротарем його вивів Ньюджент-Гопкінс. У другому періоді Фогеле закинув п'яту шайбу "Ойлерз", а на старті третьої 20-хвилинки розмочив рахунок Стал. Але останнє слово було за Гайманом, який перед воротами скористався передачею Макдевіда.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Флориди" Еван Родрігес і крайній нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив дублі голів і асистів у перестрілці з "Далласом" (5:4). Натомість росіянин закинув шайбу та віддав результативну передачу проти "Піттсбурга" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Тампа-Бей" – "Піттсбург" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
  • "Флорида" – "Даллас" – 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
  • "Сент-Луїс" – "Вегас" – 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)
  • "Едмонтон" – "Кароліна" – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

До слова, напередодні форвард "Сан-Хосе" Гертл оформив хет-трик проти "Айлендерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей