Нападник "Арізони" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

24-річний американець узявся до справи на старті другого періоду, коли арізонці мінімально випереджали "Вегас". Він отримав передачу в правій зоні вкидання, змістився до центру та потужно пробив у ближній кут.

Ще двічі Келлер відзначився у третій 20-хвилинці. Спершу вінгер лівою класно кинув у дев'ятку з центральної зони. А на десерт відправив шайбу в порожні ворота гостей і змусив уболівальників традиційно викидати на лід картузи.

Підсумковий результат у Темпе (4:1 на користь "Койотс"), однак, не надто змінив турнірне становище команд. "Вегас" залишився лідером Тихоокеанського дивізіону. Натомість "Арізона" йде передостанньою в Центральному дивізіоні та не проходить у плей-офф.

Доповнили топ-3 зірок центрфорвард "Лос-Анджелеса" Джарет Андерсон-Долан і оборонець "Нью-Джерс" Дагі Хемілтон. Перший оформив дубль у переможному матчі з "Чикаго" (2:1). Тим часом другий спочатку зробив результативну передачу, а потім оформив переможну шайбу в овертаймі проти "Піттсбурга" (2:1 ОТ).