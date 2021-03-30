Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из 7 человек, - посол

В австрийском Граце произошло нападение на украинских подростков. Нападение совершила банда из семи человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.
Сейчас нападавших ищут, отметил посол.
"Жизнь раненого парня вне опасности. Нападение совершила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, полиция выходит, что это было ограбление", - написал Щерба.
Посол добавил, что почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится на прямом контакте с шефом полиции города.
Ранее сообщалось, что украинцы 15 и 17 лет стали жертвами нападения неизвестных в австрийском городе Грац. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо встречи с реальным покупателем попали в засаду.
Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.