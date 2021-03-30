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Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из 7 человек, - посол

Новина українською → Грац, Вторник 30 марта 2021 08:11
Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из 7 человек, - посол Фото: Александр Щерба (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В австрийском Граце произошло нападение на украинских подростков. Нападение совершила банда из семи человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Сейчас нападавших ищут, отметил посол.

"Жизнь раненого парня вне опасности. Нападение совершила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, полиция выходит, что это было ограбление", - написал Щерба.

Посол добавил, что почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится на прямом контакте с шефом полиции города.

Ранее сообщалось, что украинцы 15 и 17 лет стали жертвами нападения неизвестных в австрийском городе Грац. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо встречи с реальным покупателем попали в засаду.

Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

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