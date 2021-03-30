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Напад на українських підлітків в Австрії скоїла банда із 7 осіб, - посол

Новость на русском → Грац, Вівторок 30 березня 2021 08:11
Напад на українських підлітків в Австрії скоїла банда із 7 осіб, - посол Фото: Олександр Щерба (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В австрійському Граці стався напад на українських підлітків. Напад скоїла банда із семи осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

Наразі нападників шукають, зазначив посол.

"Життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда - 7 чоловік. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування", - написав Щерба.

Посол додав, що почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста.

Раніше повідомлялось, що українці 15 та 17 років стали жертвами нападу невідомих в австрійському місті Ґрац. Двоє братів хотіли продати одяг, але замість зустрічі із реальним покупцем потрапили у засідку.

Нагадаємо, у лютому в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на декількох українців. У результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеню тяжкості.

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