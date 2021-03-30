Напад на українських підлітків в Австрії скоїла банда із 7 осіб, - посол
В австрійському Граці стався напад на українських підлітків. Напад скоїла банда із семи осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.
Наразі нападників шукають, зазначив посол.
"Життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда - 7 чоловік. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування", - написав Щерба.
Посол додав, що почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста.
Раніше повідомлялось, що українці 15 та 17 років стали жертвами нападу невідомих в австрійському місті Ґрац. Двоє братів хотіли продати одяг, але замість зустрічі із реальним покупцем потрапили у засідку.
Нагадаємо, у лютому в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на декількох українців. У результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеню тяжкості.