Нападение на синагогу в США: гособвинение потребует смертной казни для стрелка

Фото: прокурор Скотт Брэди (twitter.comhsuniontown)

В Минюсте США сообщили, что поддерживают обвинение, которое потребует смертной казни за расстрел людей в синагоге

В Соединенных Штатах Америки прокуратура будет требовать смертной казни для Роберта Боуэрса, которого обвиняют в стрельбе в синагоге в штате Пенсильвания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, 28 октября федеральный прокурор Скотт Брэди заявил, что пытается получить разрешение министра юстиции Джеффа Сешнса на открытие дела против Боуэрса, которое предусматривает такой вид наказания.

Указано, что Сешнс уже сообщил, что намерен поддержать обвинение, которое потребует смертной казни за расстрел людей в синагоге.

Добавим, Боуэрс должен предстать перед судом 29 октября.

Напомним, представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брэди ранее сообщил, что у следствия пока нет данных о возможных сообщниках Роберта Боуэрса, который устроил стрельбу в синагоге "Дерево Жизни". "Боуэрс говорил о желании устроить геноцид и убивать евреев. Его заявления совпадают с тем, что подозреваемый ранее писал в соцсетях", - рассказал представитель прокуратуры.

Брейди добавил, что даже после ранения и захвата правоохранителями, 46-летний Боуэрс продолжал оскорблять евреев.

Как писало РБК-Украина ранее, американский президент Дональд Трамп предложил усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в Питтсбурге.

По последним данным, в результате стрельбы в синагоге "Дерево Жизни" погибли не менее 11 человек. Нападающему уже предъявлено обвинение по 29 пунктам.