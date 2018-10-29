Напад на синагогу в США: держобвинувачення вимагатиме смертної кари для стрільця

Фото: прокурор Скотт Бреді (twitter.comhsuniontown)

У Мін'юсті США повідомили, що підтримують обвинувачення, яке вимагатиме смертної кари за розстріл людей у синагозі

В Сполучених Штатах Америки прокуратура буде вимагати смертної кари для Роберта Боуерса, якого звинувачують у стрілянині в синагозі у штаті Пенсильванія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Так, 28 жовтня федеральний прокурор Скотт Бреді заявив, що намагається отримати дозвіл міністра юстиції Джеффа Сешнса на відкриття справи проти Боуерса, яка передбачає такий різновид покарання.

Вказано, що Сешнс вже повідомив, що має намір підтримати обвинувачення, яке вимагатиме смертної кари за розстріл людей у синагозі.

Додамо, Боуерс має постати перед судом 29 жовтня.

Нагадаємо, представник прокуратури штату Пенсільванія Скотт Бреді раніше повідомив, що у слідства поки немає даних про можливі спільників Роберта Боуерса, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево Життя". "Боуерс говорив про бажання влаштувати геноцид і вбивати євреїв. Його заяви збігаються з тим, що підозрюваний раніше писав у соцмережах", - розповів представник прокуратури.

Брейді додав, що навіть після поранення і захоплення правоохоронцями, 46-річний Боуерс продовжував ображати євреїв.

Як писало РБК-Україна раніше, американський президент Дональд Трамп запропонував посилити заходи безпеки в американських храмах після стрілянини в Піттсбурзі.

За останніми даними, в результаті стрілянини в синагозі "Дерево Життя" загинули не менше 11 осіб. Нападнику вже пред'явлено звинувачення по 29 пунктам.