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Интервью

Нападение на ромов во Львове: УКГКЦ осудила погромы лагеря

НовостиОбщество    25.06.2018 - 19:38
Иллюстративное фото (ugcc.ua)
Иллюстративное фото (ugcc.ua)

Церковь призвала правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование

Украинская греко-католическая церковь осудила погромы лагеря ромов во Львове и призвала правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование. Об этом говорится в официальные заявлении УКГКЦ .

"С большой тревогой и возмущением мы восприняли известие о все чаще погромы ромов, которые возникают в различных областях Украины. В этих днях произошло, пожалуй, самая тяжелая трагедия, в результате которой есть погибший и раненые, среди них женщины и дети", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие поступки "недостойны европейского народа и дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, является делом, что идет на пользу врагам Украины".

"Мы призываем государственные органы прозрачно и беспристрастно провести следственные действия, чтобы установить имена преступников, которые должны в рамках действующего законодательства быть наказаны. Призываем граждан Украины решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами", - отметили в УКГКЦ.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выступает за интеграцию ромов в украинское общество.

Прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов в ночь с 23 на 24 июня.

Добавим, 23 июня группа неизвестных лиц в масках в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

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Теги публикации: ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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