Напад на ромів у Львові: УКГКЦ засудила погроми табору

Церква закликала правоохоронців провести прозоре й неупереджене розслідування

Українська греко-католицька церква засудила погроми табору ромів у Львові та закликала правоохоронців провести прозоре й неупереджене розслідування. Про це йдеться в офіційні заяві УКГКЦ .

"Із великою тривогою й обуренням ми сприйняли звістку про щораз частіші погроми ромів, які виникають у різних областях України. У цих днях сталася, мабуть, найважча трагедія, в наслідок якої є загиблий і поранені, серед них жінки та діти", - йдеться в заяві.

Зазначається, що такі вчинки "негідні європейського народу та дискредитують незалежну Українську державу, а відтак є справою, що йде на користь ворогам України".

"Ми закликаємо державні органи прозоро й неупереджено провести слідчі дії, щоби встановити імена злочинців, які повинні в межах чинного законодавства бути покарані. Закликаємо громадян України рішучо протиставитися такого типу поведінці, яка не має нічого спільного ані з християнськими, ані з загальнолюдськими правилами та нормами", - зазначили в УКГКЦ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України виступає за інтеграцію ромів в українське суспільство.

Прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів в ніч з 23 на 24 червня.

Додамо, 23 червня група невідомих осіб у масках у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. У результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані.