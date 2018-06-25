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Інтерв'ю

Напад на ромів у Львові: УКГКЦ засудила погроми табору

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 19:38
Ілюстративне фото (ugcc.ua)
Ілюстративне фото (ugcc.ua)

Церква закликала правоохоронців провести прозоре й неупереджене розслідування

Українська греко-католицька церква засудила погроми табору ромів у Львові та закликала правоохоронців провести прозоре й неупереджене розслідування. Про це йдеться в офіційні заяві  УКГКЦ .

"Із великою тривогою й обуренням ми сприйняли звістку про щораз частіші погроми ромів, які виникають у різних областях України. У цих днях сталася, мабуть, найважча трагедія, в наслідок якої є загиблий і поранені, серед них жінки та діти", - йдеться в заяві.

Зазначається, що такі вчинки "негідні європейського народу та дискредитують незалежну Українську державу, а відтак є справою, що йде на користь ворогам України".

"Ми закликаємо державні органи прозоро й неупереджено провести слідчі дії, щоби встановити імена злочинців, які повинні в межах чинного законодавства бути покарані. Закликаємо громадян України рішучо протиставитися такого типу поведінці, яка не має нічого спільного ані з християнськими, ані з загальнолюдськими правилами та нормами", - зазначили в УКГКЦ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України  виступає за інтеграцію ромів в українське суспільство.

Прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів в ніч з 23 на 24 червня.

Додамо, 23 червня група невідомих осіб у масках у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. У результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані.

МЗС виступає за інтеграцію ромів в українське суспільство У Раді обговорять питання соціалізації ромів в Україні, - Геращенко
Теги публікації: ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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