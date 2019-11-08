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Число жертв нападения на пограничный пункт в Таджикистане выросло

Новости » Происшествия     08.11.2019 - 16:58
Число жертв нападения на пограничный пункт в Таджикистане выросло
Фото: боевики ИД (youtube.com televisionOrient)

В Таджикистане 6 ноября произошло нападение на пограничный пункт на границе с Узбекистаном

В результате нападения на границе Таджикистана погибли 7 силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Сообщается, что количество представителей силовых структур, которые погибли 6 ноября в результате нападения на пограничный пункт в Таджикистане, в котором власти страны обвиняют боевиков "Исламского государства", большее.

"Государственный комитет по национальной безопасности ранее сообщил, что один полицейский и один пограничник погибли утром 6 ноября после того, как 20 нападающих атаковали пограничный пункт на границе с Узбекистаном, расположенный в 60 километрах от Душанбе", - говорится в сообщении.

Также власти сообщили, что нападавшие прибыли из соседнего Афганистана, 15 из них убили, еще пятерых задержали.

В тоже время 8 ноября местные власти и другие источники в Душанбе и других частях Таджикистана подтвердили, что во время нападения погибли еще пять пограничников. Ранее речь шла только о двух погибших силовиках.

Напомним, в Таджикистане утром 6 ноября произошло нападение на пограничный пункт на границе с Узбекистаном, в результате чего погибли 17 человек. Утром неизвестные вооруженные лица совершили вооруженное нападение на пограничный пункт на таджикистанско-узбекистанской границе за 60 км от Душанбе. В результате боя были убиты 15 нападавших, еще 5 задержали. Также было уничтожено 4 транспортных средства. Кроме того, в перестрелке погибли пограничник и полицейский из Таджикистана.

Как сообщало РБК-Украина, в Мали боевики атаковали военный объект. В результате вооруженного нападения было убито более 50 военнослужащих и один гражданский. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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