Кількість жертв нападу на прикордонний пункт в Таджикистані зросла

Фото: бойовики ІД (youtube.com televisionOrient)

У Таджикистані 6 листопада стався напад на прикордонний пункт на кордоні з Узбекистаном

У результаті нападу на кордоні Таджикистану загинули 7 силовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Зазначається, що кількість представників силових структур, що загинули 6 листопада внаслідок нападу на прикордонний пункт у Таджикистані, в якому влада країни звинувачує бойовиків "Ісламської держави", є більшою ніж раніше повідомлялося.

"Державний комітет із національної безпеки раніше повідомив, що один поліцейський і один прикордонник загинули вранці 6 листопада після того, як 20 нападників атакували прикордонний пункт на кордоні з Узбекистаном, розташований за 60 кілометрів від Душанбе", - йдеться у повідомленні.

Також влада повідомила, що нападники прибули з сусіднього Афганістану, 15 із них вбили, ще п’ятьох затримали.

Водночас 8 листопада місцева влада і інші джерела в Душанбе й інших частинах Таджикистану підвердили, що під час нападу загинули ще п’ять прикордонників. Раніше мова йшла тільки про двох загиблих силовиків.

Нагадаємо, у Таджикистані вранці 6 листопада стався напад на прикордонний пункт на кордоні з Узбекистаном, в результаті чого загинули 17 людей. Вранці невідомі озброєні особи скоїли збройний напад на прикордонний пункт на таджикистансько-узбекистанському кордоні за 60 км від Душанбе. В результаті бою було вбито 15 нападників, ще 5 затримали. Також було знищено 4 транспортних засоби. Крім того, в перестрілці загинули прикордонник та поліцейський з Таджикистану.

Як повідомляло РБК-Україна, в Малі бойовики атакували військовий об'єкт. В результаті збройного нападу було вбито понад 50 військовослужбовців та один цивільний. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".