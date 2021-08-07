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Нападение с ножом в поезде Токио: пострадавших стало больше, новые подробности

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Япония, Суббота 07 августа 2021 00:14
Нападение с ножом в поезде Токио: пострадавших стало больше, новые подробности Фото: из-за нападения в Токио пострадали 9 человек (twitter.com/WPXI)
Автор: Наталья Скороход

В столице Японии Токио мужчина с ножом напал на людей. В результате пострадало 9 человек, а нападавший арестован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Число пострадавших от нападения возросло до 9 человек. Одна женщина, которой по сообщениям СМИ, около 20 лет, была серьезно ранена.

Нападавший - мужчина 20-ти лет, был арестован полицией после того, как сам сдался и признал себя виновным. Он подошел к продавцу и сказал менеджеру, что виновен. Также известно, что он оставил свой нож и телефон в поезде.

Железнодорожная компания Odakyu Electric Railway объявила на своем веб-сайте, что приостановила часть своих перевозок из-за "атаки на поезд", не сообщив никаких подробностей. Поезд был направлен на аварийную остановку.

Место, где было совершено нападение, находится в нескольких километрах от олимпийской площадки. Такие происшествия в столице Японии происходят редко, поэтому случившееся напугало людей. Тем более сейчас столица страны находится в состоянии повышенной готовности из-за проведения Олимпиады.

Как известно, в Японии мужчина с ножом напал на людей в поезде. Он встал со своего места и начал размахивать оружием. Вначале сообщалось о четырех пострадавших.

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