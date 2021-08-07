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Напад з ножем у поїзді Токіо: постраждалих стало більше, нові подробиці

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Японія, Субота 07 серпня 2021 00:14
Напад з ножем у поїзді Токіо: постраждалих стало більше, нові подробиці Фото: через напад в Токіо постраждали 9 осіб (twitter.com/WPXI)
Автор: Наталья Скороход

У столиці Японії Токіо чоловік з ножем напав на людей. В результаті постраждало 9 осіб, а нападник заарештований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Кількість постраждалих від нападу зросла до 9 осіб. Одна жінка, якій за повідомленнями ЗМІ, близько 20 років, була серйозно поранена.

Нападник - чоловік 20-ти років, був заарештований поліцією після того, як сам здався і визнав себе винним. Він підійшов до продавця і сказав менеджеру, що винен. Також відомо, що він залишив свій ніж й телефон в поїзді.

Залізнична компанія Odakyu Electric Railway оголосила на своєму веб-сайті, що призупинила частину своїх перевезень через "атаку на поїзд", не повідомивши ніяких подробиць. Поїзд був направлений на аварійну зупинку.

Місце, де було скоєно напад, знаходиться за декілька кілометрів від Олімпійського майданчика. Такі події в столиці Японії відбуваються рідко, тому те, що трапилося налякало людей. Тим більше зараз столиця країни знаходиться в стані підвищеної готовності через проведення Олімпіади.

Як відомо, в Японії чоловік з ножем напав на людей в поїзді. Він встав зі свого місця і почав розмахувати зброєю. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

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