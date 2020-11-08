ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Напад з ножем у Кривому Розі: у МВС розповіли подробиці про зловмисника

Кривий Ріг, Неділя 08 листопада 2020 03:23
Напад з ножем у Кривому Розі: у МВС розповіли подробиці про зловмисника
Фото: стіни у будинку зловмисника (facebook)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкрив подробиці про зловмисника, який ножем убив двох людей і поранив ще вісім в Кривому Розі. Ним виявився 29-річний місцевий житель.

Про це Геращенко написав у Facebook.

За його словами, 29 річний житель Кривого Рогу факту вбивств не заперечував і прямо заявляв, що він "прийшов з пекла", те, що "він Бог", що якийсь голос наказав йому вбити 15 осіб.

За словами родичів чоловіка, він їздив працювати до Чехії, звідки рік тому повернувся іншою людиною. "Став говорити про демонів. Але вів себе не агресивно", - цитує родичів Геращенко.

Під час обшуку в будинку зловмисника на стінах поліція виявила "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

У суботу, 7 листопада, стало відомо, що у Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих. В результаті дві людини померли на місці, а восьмеро - отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Кривий Ріг

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся