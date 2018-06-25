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Інтерв'ю

Напад на Найєма: термін досудового розслідування продовжено на місяць

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 16:43
Фото: Мустафа Найєм (facebook.com oleg.fedonyuk)
Фото: Мустафа Найєм (facebook.com oleg.fedonyuk)

Термін досудового розслідування у справі про напад на Найєма продовжено до 30 липня

Термін досудового розслідування у справі про напад на нардепа Мустафу Найєма продовжено на місяць. Про це у Facebook повідомив брат нардепа Масі Найєм. 

"По справі Мустафи. За клопотанням слідчого ГУ НП, термін досудового розслідування був продовжений на один місяць (нагадаю, що 30 червня спливає два місяці з дня інциденту), до 30 липня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі прокуратура Києва подала в Шевченківський районний суд міста Києва клопотання про продовження терміну запобіжного заходу трьом підозрюваним по справі.

"Сьогодні буде розгляд таких клопотань по Громадянину РФ Саітову Магомеда-Саліха Арбуєвичу і ще одному підозрюваному (чекаю інформацію)", - йдеться у повідомленні.

 

По справі Мустафи. За клопотанням слідчого ГУ НП, термін досудового розслідування був продовжений на один місяць...

Опубліковано Masi Nayyem Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила Азербайджану запит на екстрадицію Магомеда-Аміна Саітова, якого підозрюють у нападі на народного депутата Мустафу Найєма.

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Теги публікації: Мустафа Найем, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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