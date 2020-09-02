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Нападение на нардепа Полякова: подозреваемого задержали

Киев, Среда 02 сентября 2020 17:57
Нападение на нардепа Полякова: подозреваемого задержали
Фото: Антон Поляков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего на народного депутата Антона Полякова. Для поиска нападавшего правоохранители вводили план "Перехват".

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

По данным полиции, после нападения на нардепа, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota. Правоохранители при помощи камер установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя уже ждали патрульные.

"Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем", - добавили в полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, сегодня неизвестный напал на народного депутата Антона Полякова в Шевченковском районе Киева. Инцидент произошел утром возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого.

Также РБК-Украина писало, что в конце июля под Херсоном напали на нардепа от "Слуги народа".

Кроме того, еще одного нардепа от "Слуги народа" избили в начале июня в Житомирской области.

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