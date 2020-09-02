Напад на нардепа Полякова: підозрюваного затримали

Фото: Антон Поляков (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали ймовірного нападника на народного депутата Антона Полякова. Для пошуку нападника правоохоронці вводили план "Перехват".

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

За даними поліції, після нападу на нардепа, зловмисник втік з місця події на автомобілі Toyota. Правоохоронці за допомогою камер встановили маршрут автомобіля до Броварського проспекту, де водія вже чекали патрульні.

"Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем", - додали в поліції.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, сьогодні невідомий напав на народного депутата Антона Полякова у Шевченківському районі Києва. Інцидент стався вранці поблизу одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці липня під Херсоном напали на нардепа від "Слуги народу".

Крім того, ще одного нардепа від "Слуги народу" побили на початку червня у Житомирській області.