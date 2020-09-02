ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Напад на нардепа Полякова: підозрюваного затримали

Київ, Середа 02 вересня 2020 17:57
Напад на нардепа Полякова: підозрюваного затримали
Фото: Антон Поляков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали ймовірного нападника на народного депутата Антона Полякова. Для пошуку нападника правоохоронці вводили план "Перехват".

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

За даними поліції, після нападу на нардепа, зловмисник втік з місця події на автомобілі Toyota. Правоохоронці за допомогою камер встановили маршрут автомобіля до Броварського проспекту, де водія вже чекали патрульні.

"Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем", - додали в поліції.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, сьогодні невідомий напав на народного депутата Антона Полякова у Шевченківському районі Києва. Інцидент стався вранці поблизу одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці липня під Херсоном напали на нардепа від "Слуги народу".

Крім того, ще одного нардепа від "Слуги народу" побили на початку червня у Житомирській області.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України нардепПоляковнапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся