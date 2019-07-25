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Нападение на белорусского дипломата не политическое, - МИД Турции

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 01:50
Нападение на белорусского дипломата не политическое, - МИД Турции
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Поганшева успешно прооперировали

У стрелявшего в советника посольства Беларуси в Анкаре (Турция) Александра Поганшева не было политических мотивов, "это обычное преступление". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием ситуации.

По словам министра, Поганшева успешно прооперировали и сейчас он находится в реанимации.

"Дипломата немедленно доставили в больницу, и операция прошла успешно. Сейчас сотрудник посольства находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату", - сказал Чавушоглу.

О неполитическом мотиве преступления заявил и губернатор Анкары Васип Сахин.

"Инцидент расследуется по всем направлениям. Согласно выводам на первом этапе расследования, у этого преступления нет политического аспекта. Расследование продолжится под надзором наших прокуроров", - сказал он.

Сахин также рассказал журналистам, что советник посольства Беларуси был ранен полковником в отставке, который произвел несколько выстрелов, две пули попали в Поганшева.

Напомним, в среду, 24 июля, в столице Турции Анкаре мужчина открыл стрельбу по советнику посольства Беларуси в Турции по административным вопросам Александру Поганшеву, тяжело ранив дипломата, который в это время гулял с сыном. Мальчик не пострадал.

В Турции стреляли в белорусского дипломата В Ираке застрелили турецкого дипломата
Новости Украины БеларусьдипломатыАнкара
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