Нападение на автобус в Германии: украинцев среди пострадавших нет

Сегодня в Германии уроженец Ирана в автобусе ранил ножом 14 человек

Среди пострадавших в результате нападения уроженца Ирана на рейсовый автобус в немецком городе Любек, украинцев нет. Об этом сообщает начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

"Нападение на пассажиров автобуса вблизи города Любек, Федеративная Республика Германия: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

Отметим, что прокуратура немецкого города Любек не исключает версию теракта в качестве мотива мужчины, который напал с ножом на пассажиров автобуса.

Как известно, сегодня, 20 июля, в Германии неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате инцидента ранения получили 14 человек.