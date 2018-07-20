Напад на автобус у Німеччині: українців серед постраждалих немає

Сьогодні в Німеччині уродженець Ірану в автобусі поранив ножем 14 осіб

Серед постраждалих у наслідок нападу уродженця Ірану на рейсовий автобус в німецькому місті Любек, українців немає. Про це повідомляє начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

"Напад на пасажирів автобуса поблизу міста Любек, Федеративна Республіка Німеччина: консул повідомляє, що серед постраждалих громадян України немає", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що прокуратура німецького міста Любек не виключає версію теракту в якості мотиву чоловіка, який напав з ножем на пасажирів автобуса.

Як відомо, сьогодні, 20 липня, у Німеччині невідомий у рейсовому автобусі вихопив ніж і почав наносити удари пасажирам, в результаті інциденту поранення отримали 14 осіб.