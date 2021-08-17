Нападали, добавляя сильнодействующие препараты в алкоголь: в Киеве разоблачили преступную группу

В состав организованной этнической преступной группировки входили выходцы из другой страны.

Со своими будущими жертвами знакомились в ночных клубах, где во время распития алкогольных напитков добавляли сильнодействующие препараты.

Правоохранители установили три факта нападений на граждан, а также факт изнасилования.

Двух злоумышленников уже задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после совершения последними очередного преступления. Во время поверхностного личного досмотра у одного из задержанных найден флакон с медицинским препаратом.

Кроме этого, полицейские провели 4 неотложных обыска в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты, а также по адресам их временного проживания. Как результат обнаружили и изъяли: портмоне, мобильные телефоны, наручные часы, в том числе и именные часы, банковские карточки, браслеты, серьги, кольца, цепочки, медицинский препарат.

Задержанным членам этнической ОПГ уже сообщено о подозрении по частям 1, 2, 4 статьи 187 (разбой) и частью 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Вчера, 16 августа, подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к деятельности преступной группы.

Фото: в Киеве разоблачили межэтническую группу на систематических разбоях (npu.gov.ua)