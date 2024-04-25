Напад на священиків в Австралії. Звинувачення в екстремізмі висунуто п’ятьом підліткам

П’ятеро підлітків віком від 14 до 17 років були серед семи хлопців, заарештованих на південному заході Сіднея в середу під час спільної масштабної операції кількох австралійських правоохоронних органів. В операції брали участь понад 400 правоохоронців.

Двом хлопцям у віці 16 і 17 років висунули звинувачення у змові з метою участі або плануванні терористичного акту. Старшого з них також звинуватили у носінні ножа в громадських місцях.

Поліція повідомила, що двом хлопцям у віці 14 і 17 років висунули звинувачення у зберіганні насильницьких екстремістських матеріалів, доступних в інтернеті.

Усі п’ятеро були взяті під варту в поліції. Вони мають постати перед судом у справах дітей у четвер.

За словами поліції, двом іншим хлопцям, заарештованим у середу, наразі не висунули звинувачень. Трьох інших неповнолітніх і двох чоловіків допитувала поліція, але вони не були арештовані.

У поліції заявили, що заарештовані хлопці «дотримувалися релігійно мотивованої насильницької екстремістської ідеології».

Поліція стверджує, що мережа включала 16-річного хлопця, якого звинувачують у пораненні ассирійських священиків під час церковної служби. Йому пред’явлено звинувачення у вчиненні терористичного акту, загрожує довічне ув'язнення.