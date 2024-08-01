Напад на співробітника ТЦК у Ворохті: в прокуратурі розповіли, що загрожує фігурантам

Зазначається, що чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства щодо військовослужбовця (ч. 2 ст. 296 КК України).

Як розповіли в прокуратурі, слідством було встановлено, що підозрювані 4 липня у селищі Ворохта побили військовослужбовця Верховинського районного ТЦК, який перебував при виконанні службових обов'язків.

"Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші", - йдеться в повідомленні облпрокуратури.

Крім того, фігуранти справи також пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий.

В прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнили, що у результаті сутички 47-річному військовослужбовцю було завдано декілька ударів в обличчя. Також нападники застосували перцевий балончик, потерпілий отримав хімічний опік.

Що загрожує фігурантам

"За вказане правопорушення чоловікам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - передали в івано-франківській облпрокуратурі.

Зараз вирішується питання про обрання стосовно чотирьох підозрюваних запобіжних заходів, а також - щодо оголошення підозри іншим фігурантам, йдеться в публікації.

Як розповіли в поліції Івано-Франківської області, правопорушники - 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження.

"Всі вони місцеві мешканці, раніше не судимі... Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура", - додали у правоохоронних органах..

Що передувало

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що у Ворохті виникла суперечка між групою місцевих жителів та співробітниками ТЦК через блокпост, який був встановлений на в'їзді до селища для перевірки документів у громадян.

Конфлікт переріс у напад на військового - співробітника військкомату. Після інциденту військові вирішили прибрати блокпост, але перевірку документів продовжили.

Пізніше в поліції розповіли, що через даний конфлікт у Ворохті було розпочато два кримінальні провадження: ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 - 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) КК.