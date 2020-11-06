Нанотерапия – что это и в чем ее преимущества

В наше время перед человеком возникает все больше преград, которые мешают жить полноценной жизнью, чувствовать себя здоровым. Хронический стресс, загрязнение окружающей среды, неправильное питание – все это негативно сказывается на самочувствии людей. Ослабевает иммунная система, организм теряет свою гибкость, свойства подстраиваться под внешние изменения. Также нарушается его выносливость и устойчивость к вредному воздействию внешних или внутренних факторов, вызывающих разные опасные болезни.

Вирусы, бактерии мутируют ежедневно, изменяется их ДНК, а потому выявить и, главное, вылечить ту или иную патологию становится куда труднее.

В 21 веке стало понятно, что классические методы медицины не смогут справиться с этой важной задачей. Они давно устарели, не успевают идти в ногу вместе с быстро развивающимися заболеваниями. Старые принципы лечения должны быть заменены на новое, перспективное направление – квантовая медицина.

Медицина будущего

Тысячи лет назад человечество оценило эффективность лечения магнитами, светом и частотами. Механизм их действия невозможно было объяснить, но результат, который они приносили, был ошеломляющим.

После того, как была открыта структура атомов и квантовых эффектов, люди поняли, что человеческий организм, его система и функции в миллионы раз сложнее, комплекснее и даже загадочное, чем может объяснить классическая медицина.

Организм до сих пор не изучен полностью и таит в себе много удивительных открытий. Однако те знания, которые человечество получило благодаря медицине будущего, позволили посмотреть на устройство организма совершенно с новой стороны. Это дало толчок к дальнейшим исследованиям тела человека, а также подарило надежду справиться с болезнями, которые до сегодняшнего дня считались неизлечимыми и смертельными.

Основная суть новых направлений состоит в том, чтобы направить малые дозы электромагнитных излучений (квантов) на проблемную область тела, выявить патологию, ее причину и оказать лечебное действие. Кванты можно применять для профилактики различных болезней, а также для реабилитации пациентов. Подразумеваются естественные факторы электромагнитного воздействия, которые положительно влияют на все органы человека, его клетки и организм в целом.

Активное применение различных диагностик, методов лечения на основе медицины будущего началось в начале 2000-х годов.

Квантовая диагностика

Существует принцип дуализма, который утверждает, что любой объект природы может вести себя и как частица, и как волна. Открытие волнового дуализма повлекло за собой осознание того, что вся информация во Вселенной не только подчиняется закону сохранения энергии. Она может считываться по методикам фотонного захвата (фотон – квант электромагнитного поля, о котором говорилось ранее) и квантового туннелирования. Последний термин обозначает эффект, обеспечивающий беспрепятственное прохождение квантов через преграды или барьеры, высота которых намного больше, чем энергия самих частиц.

Принцип работы туннелирования можно легко объяснить на примере бильярдного шарика.

Когда он катится по плоской поверхности, а впереди находится холм, согласно классической механике, шарик, если его энергии недостаточно, никогда не сможет подняться на холм. Однако с точки зрения туннелирования частица все же имеет возможность перекатиться через него. Неправильно будет говорить о времени туннелирования. Корректнее заметить, что в какой-то момент шарик находился рядом с преградой, а потом оказался по другую его сторону.

Благодаря этому открытию в медицине родилась абсолютно новая методика диагностики, основанная на проверке организма на квантовом уровне. Он состоит из мельчайших частиц: протонов, электронов и других микрочастиц. Современное оборудование умеет влиять на поведение этих частиц, захватывать их, тем самым помогая врачам устанавливать точный диагноз, применять неинвазивную терапию на практике.

Наш медицинский центр MEDEUS предлагает пройти обследование 52 органов. Процедура проводится при помощи диагносто-терапевтической системы TimeWaver Med, аналогов которой нет в Украине. Это занимает не более 15 минут и гарантирует высокоточный результат.

Терапевтическая система TimeWaver Frequency

Здоровье клетки может быть связано с электрическим напряжением ее мембраны (разницей между зарядами внутренней, внешней стороны). TimeWaver Frequency способствует восстановлению естественного напряжения клеточной мембраны микротоковой терапией с различными частотами. Электромагнитные волны выравнивают клеточную мембрану. Это способствует уничтожению болезнетворных микробов. Таким образом, микротоковая терапия выравнивает мембранное поле, тем самым излечивая разные патологии.

Частотно-специфическая микротоковая терапия (FSM)

Частоты, которые используются в FSM, являются электромагнитными импульсами, выходящими сразу из двух каналов. Благодаря ритмичным волнам они доставляются в организм, работа которого нормализуется путем слаженной работы электромагнитных волн и поля. Именно комбинации двух частот оказывают лечебное действие. Терапию изобрела доктор Кэролин МакМакин.

Магнитотерапия

Миллионы лет назад людям уже была известна целебная сила магнитов. Их прикладывали к проблемным местам, которые вызывали боль, носили в качестве амулета, верили в то, что они способны подарить вечную молодость и долголетие.

Когда человечество узнало о квантовых эффектах, стало понятно, что вихревое магнитное поле (его структура является практически полным аналогом структуре поля Земли) способно благоприятно воздействовать на здоровье человека. Оно воздействует на клеточные мембраны, выравнивая их, нормализует патологические вихри в самих клетках.

Результат проведенных исследований поразил ученых. Представленный метод лечения оказался очень эффективным. Магнитотерапия ускоряла заживление ран, помогала сломанным костям срастись в 2 раза быстрее, а также повышала подвижность суставов и снимала мышечные спазмы. С появлением новой методики вопрос о химических или травматических способах лечения, реабилитации стал неактуальным.

Метод основан на положительном воздействии магнитных полей на органы и ткани человека. Он является абсолютно безопасным и имеет широкий спектр применения.

С помощью магнитотерапии можно победить бессонницу, псориаз, вылечить ЛОР-заболевания, а еще язвенную болезнь желудка и ревматоидный артрит легкой или средней степени.

Магнитотерапия отлично борется с повышенной возбудимостью, раздражительностью, стабилизирует моторику кишечника, нормализует образование и выведение желчи.

В нашем медицинском центре есть все необходимое оборудование для оказания помощи людям с похожими проблемами. Уже после первого сеанса симптомы болезни и боль снизятся, а через несколько процедур наступит полная ремиссия. Аналогов аппаратам в нашей стране нет. Принцип работы магнитотерапии в центре MEDEUS имеет уникальные решения.

Фототерапия

Издавна свет применялся при лечении рахита, депрессивных состояний, быстрой утомляемости и слабости. И если до квантовой медицины люди использовали в терапии весь спектр цветов, то позже стала известна исключительная польза ближнего инфракрасного и определенные волны видимого света. В качестве приборов для данной процедуры применяются лазеры и LED лампы. Фототерапия дает возможность практически на 100% вылечить любое хроническое, аллергическое или аутоиммунное заболевание. Открытие этой технологии позволило многим пациентам обрести надежду на скорое выздоровление.

Биодинамическая радиотерапия

Клетка – самая простая частица живого организма. Она принимает электромагнитные волны при помощи своего ядра, а также является их источником. Вибрация клетки не отличается большой длиной волн, она схожа с микроскопическими электрическими контурами, которые составляют элементы ядра. Из этого можно сделать простой вывод: вибрация – это жизненно важный процесс для любого живого организма.

Когда активируется иммунная система, в клетках запускаются лечебные процессы, отвечающие за регенерацию. С помощью такой терапии можно успеть предупредить возникновение болезни или вылечить уже существующее заболевание на уровне ДНК.

Когда человек находится в электромагнитном поле, все клетки заряжаются мощными частотами, тем самым уничтожая патогенные бактерии и вирусы. Обычно достаточно всего 5 процедур для того, чтобы все опасные микробы были ликвидированы. Электромагнитное поле выравнивает частоты всех органов, улучшая их работу. С самого начала этот метод применялся для борьбы с онкологией, теперь он используется для укрепления иммунитета. В Украине современная технология представлена только в нашем медицинском центре MEDEUS.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

Метод нанотерапии, который используется для стимуляции головного и спинного мозга, нервов. С помощью специального прибора – индуктора подается электрический ток, который образует вокруг себя магнитное поле. Его размещают над проблемной зоной и отправляют в нее магнитный стимул. Технология влияет на возбудимость коры головного мозга, выработку гормонов радости – дофамина, серотонина, эндорфина. Магнитное поле может проникать очень глубоко, что позволяет стимулировать отдаленные зоны мозга.

В медицинском центре MEDEUS есть современное оборудование из Дании с помощью которого можно вылечить депрессивные состояния, апатию, хронические головные боли, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, а также наркотическую и алкогольную зависимость. Транскраниальная магнитная стимуляция применяется при неврозах, невралгиях и нарушениях когнитивных функций (внимания, памяти, речи и других).

Новые задачи требуют современных решений

За нанотерапией – будущее. Благодаря новым знаниям, люди посмотрели на привычные методы лечения иначе. Человека стали рассматривать не только как физический объект, которому свойственны механические повреждения, но и как часть Вселенной. Согласно такой точке зрения причины заболеваний могут скрываться в психологических переживаниях того или иного индивида. На болезни, вызванные этими переживаниями, легко повлиять с помощью квантовой медицины, которая умеет решать проблемы задолго до того, как они дадут о себе знать.