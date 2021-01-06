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Нанопленки на миллион: в сети продавали защиту автономеров от фотофиксации

Киев, Среда 06 января 2021 13:31
Нанопленки на миллион: в сети продавали защиту автономеров от фотофиксации
Фото: нанопленки (npu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Пленки на самом деле не защищали автомобильные номера от фиксации полицейскими камерами

Сотрудники Департамента киберполиции блокировали продажу наклеек, которые якобы способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации. Фигуранту инкриминируют мошенничество.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, во время следственных действий было установлено, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели.

Установлено, что фигурант создал восемь веб-ресурсов для реализации так называемых нанопленок. Пленка, которая покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более 1 млн гривен, рассказали в полиции.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ноябре 2020 года система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

Как сообщало РБК-Украина, во Львовской области с 30 декабря 2020 начала работу система автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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