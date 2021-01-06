Наноплівки на мільйон: у мережі продавали захист автономерів від фотофіксації

Фото: наноплівки (npu.gov.ua)

Плівки насправді не захищали автомобільні номери від фіксації поліцейськими камерами

Співробітники Департаменту кіберполіції блокували продаж наліпок, які нібито здатні приховати номерні знаки автівок від розпізнавання камерами фотофіксації. Фігуранту інкримінують шахрайство.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Як зазначається в повідомленні, під час слідчих дій було встановлено, що покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали.

Встановлено, що фігурант створив вісім веб-ресурсів для реалізації так званих наноплівок. Плівка, що покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень, розповіли в поліції.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта та за місцем виготовлення наноплівок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року система автоматичної фіксації порушень ПДР почала розпізнавати автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи").

Як повідомляло РБК-Україна, у Львівській області з 30 грудня 2020 почала роботу система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.