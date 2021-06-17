Нанес ущерб на 34 млн. ГФС наложила арест на имущество подрядчика земельного департамента КГГА

Установлено, что директор одного из обществ м. Киева начиная с 2013 года умышленно, с целью получения неправомерной выгоды в виде пользования земельными участками, которые находятся в центре столицы, не оформил надлежащим образом правоустанавливающих документов с Департаментом земельных ресурсов КГГА, и не платил арендную плату за землю.

Также установлено, что служебные лица этого общества при представлении декларации по плате за землю за предыдущие годы, занижали площадь и нормативно денежную оценку земельных участков, что привело к не уплаты в местный бюджет Украины в г. Киеве около 34 млн грн.

Сотрудники ГФС провели ряд обысков по месту жительства руководителя предприятия, в офисах предприятия и в помещении департамента земельных ресурсов КГГА.

Проведена судебно-экономическая экспертиза подтвердила размер причиненных убытков территориальной общине Киева в лице Киевского городского совета в сумме 19,5 млн грн.

Руководителю упомянутого общества, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. В настоящее время он объявлен в розыск.

Постановлением районного суда г. Киева, наложен арест на недвижимое имущество (помещение в г. Киеве), которое по праву собственности принадлежит упомянутому СХД, с целью обеспечения гражданского иска.

Продолжается досудебное расследование.

"Идет системная кропотливая работа по установлению всех фактов хищения ресурсов местной общины Киева и уклонения от уплаты налогов разных подрядчиков и субподрядчиков. Уже есть доказательства, свидетельствующие о таком системном явлении как завышение реальной стоимости работ или услуг. Ненадлежащая организация в деятельности структурных подразделений КГГА повлекла убытки бюджета на сотни миллионов гривен. Все нарушения получат правовую оценку", - сообщил председатель ГФС Вадим Мельник.