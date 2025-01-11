НАН відмовилася передати землі Ботсаду в управління Києву і передала забудовнику, - Кличко

Національна академія наук України передала землі Національного ботанічного саду імені Гришка забудовнику, а раніше відмовилась передавати їх столичній владі для упорядкування зеленої зони. Міська влада Києва вимагає від уряду втрутитись і не допустити забудови земель природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. Та зробити все, щоб впорядкувати його територію. Нагадаю, раніше Київ звертався до Національної академії наук, якій належить ботсад, передати його в управління міста. Втім, НАН відмовився від пропозиції й згодом передав ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Попри те, що будівництво в природно-заповідному фонді заборонене законом", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Київ пропонував упорядкувати парк, оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані.

"Київ, який за останніх 10 років створив кілька сотень нових зелених зон - парків та скверів, та оновив багато старих, готовий взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити перлину столиці", - наголосив Кличко.

Раніше Державна аудиторська служба України опублікувала звіт про діяльність НАН, згідно якого НАН було укладено 44 інвестиційні договори. Загалом приватним інвесторам було передано понад 130 га землі.

Вони передбачають в тому числі забудову 116 га землі у місті Києві.