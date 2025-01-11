ua en ru
Сб, 11 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

НАН отказалась передать земли Ботсада в управление Киеву и передала застройщику, - Кличко

Суббота 11 января 2025 20:29
UA EN RU
НАН отказалась передать земли Ботсада в управление Киеву и передала застройщику, - Кличко Фото: НАН отказалась передать земли Ботсада в управление Киеву и передала застройщику (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Национальная академия наук Украины передала земли Национального ботанического сада имени Гришко застройщику, а ранее отказалась передавать их столичной власти для благоустройства зеленой зоны. Городская власть Киева требует от правительства вмешаться и не допустить застройки земель природно-заповедного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Городская власть требует от правительства вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку Национального ботанического сада имени Гришко. И сделать все, чтобы упорядочить его территорию. Напомню, ранее Киев обращался к Национальной академии наук, которой принадлежит ботсад, передать его в управление города. Впрочем, НАН отказался от предложения и впоследствии передал участок земли на территории ботанического сада имени Гришко частному застройщику. Несмотря на то, что строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом", - сообщил Кличко.

Он отметил, что Киев предлагал благоустроить парк, поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии.

"Киев, который за последние 10 лет создал несколько сотен новых зеленых зон - парков и скверов, и обновил много старых, готов взять в управление территорию ботсада, отремонтировать и восстановить жемчужину столицы", - подчеркнул Кличко.

Ранее Государственная аудиторская служба Украины опубликовала отчет о деятельности НАН, согласно которому НАН было заключено 44 инвестиционных договора. В общем частным инвесторам было передано более 130 га земли.

Они предусматривают в том числе застройку 116 га земли в городе Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Киев
NEWS
СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области (видео)
СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области (видео)
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации