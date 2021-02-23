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В НАН назвали самое опасное сопутствующее заболевание при COVID

Новина українською → Украина, Вторник 23 февраля 2021 09:29
В НАН назвали самое опасное сопутствующее заболевание при COVID Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Самым опасным сопутствующим заболеванием при коронавирусе является диабет. Об этом свидетельствует статистика летальных случаев в Украине.

Соответствующее исследование представила Национальная академия наук Украины.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для вех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

"Самыми опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 4 182 новых случая коронавируса. Также за вчера было зафиксировано 153 летальных случая.

При этом, согласно прогнозу НАН, в начале марта в Украине может ухудшиться COVID-статистика. За сутки количество новых случаев может вырасти в среднем до 6820.

Отметим, сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прибудет первая партия вакцины от коронавируса. Это будет 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID - школы перевели на дистанционную форму обучения, а время работы ресторанов сократили.

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