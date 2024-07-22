Не намагаються викручувати руки. Що кажуть Україні партнери про можливі переговори з РФ

Західні союзники України продовжують дотримуватися принципу, за яким тільки Київ визначатиме, коли і як можуть початися потенційні переговори з Росією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план” .

Зокрема, співрозмовники видання підкреслюють, що Україна змогла відстояти свою суб'єктність на міжнародній арені, і її партнери не намагаються "викручувати руки" в питанні мирних переговорів.

"При цьому запитань про те, як саме Україна уявляє собі майбутні переговори, останнім часом стало набагато більше", - йдеться в матеріалі.

Також усі без винятку співрозмовники РБК-Україна в різних структурах влади наголошують: про жодні територіальні поступки з боку України дійсно не йдеться, зокрема й за зачиненими дверима.