ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намагався викрасти графіті Бенксі. Киянину повідомили про підозру

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 січня 2023 15:53
Намагався викрасти графіті Бенксі. Киянину повідомили про підозру Фото: мешканцю Києва повідомили про підозру за спробу викрадення графіті Бенксі (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Мешканцю Києва повідомили про підозру за фактом спроби викрадення графіті Бенксі зі стіни одного із зруйнованих будинків у Гостомелі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

При процесуальному керівництві Бучанської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах військового стану.

За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка у протигазі" всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Для цього він залучив чоловіків, які не знають у його намірах, яких запевнив у тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала. Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.

Однак чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки його викрили співробітники військової адміністрації.

Нагадаємо, що у Гостомелі вандали зрізали зі стіни будинку картину всесвітньо відомого художника Бенксі. Наразі вони вже затримані.

Також ми писали, що РБК-Україна писала про те, що нещодавно у Києві вандали зіпсували ще одне графіті відомого художника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гостомель полиция Бэнкси
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України