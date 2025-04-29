Намагався спалити ТЦК у Чернігові: СБУ затримала російського агента

Жителя Чернігова, який спробував підпалити адмінбудівлю місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки виявили контррозвідка Служби безпеки.

За даними слідства підозрюваним у спробі підпалу є 41-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Подробиці справи

Правоохоронці дізналися, що чоловік був завербований спецслужбами РФ. За інструкцією свого російського куратора він виготовив так званий "коктейль Молотова", прийшов уночі до приміщення місцевого ТЦК та кинув запальну суміш в адмінбудівлю.

Співробітники СБУ своєчасно затримали зловмисника, попередив таким чином подальші спроби підпалів.

Також слідство встановило, що затриманий перешкоджав мобілізації громадян призовного віку, "зливаючи" у Телеграм-канали інформацію про переміщення мобільних груп ТЦК та геолокацію розміщення українських військових.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук із доказами злочинних дій, а також готові до використання саморобні запалювальні пристрої.

Фото: затримання підпалювача у Чернігові (facebook.com/ssu.chernihiv)

Підозра й можливе покарання

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

• частина 1 статті 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;

• частина 2 статті 15 та частина 2 статті 194 - закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.