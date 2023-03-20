Намагався потрапити на службу в добробат і завербувати командира. В Одесі затримали агента РФ

СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони. Ним виявився колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник спецслужби РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"За вказівкою агресора його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ".

Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу.

"Під прикриттям" цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування", - додають в СБУ.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для цього надав ФСБ письмове зобов’язання про негласну співпрацю на користь країни-агресора. Одночасно він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, в якій просив розглянути його кандидатуру на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.

Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Як повідомлялось, правоохоронці затримали ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі та передавав відомості так званим "військовим кореспондентам".