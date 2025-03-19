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Намагався підірвати поліцейських. СБУ затримала російського агента

Фото: СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати поліцейських у Дніпропетровській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала ще одного агента РФ. Він намагався підірвати поліцейських, які мали прибути за "липовим" викликом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

У результаті правоохоронці затримали агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на "102" про нібито виявлену там людину без ознак життя", - зазначили в СБУ.

На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.

"У разі прибуття поліцейських до вибухової "пастки", агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці", - додали у спецслужбі.

 

Що відомо про агента РФ

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку "легких грошей".

Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру.

Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту "винагороду", яку він сподівався отримати на власний криптогаманець.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спроби терактів РФ в Україні

Російські спецслужби постійно намагаються влаштувати теракти в Україні. Правоохоронці змогли запобігти вже не одній і не двом подібним спробам.

Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента російської розвідки в Хмельницькій області. Він шпигував за військовими аеродромами і готував теракти на заході України.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки України викрила неповнолітню агентку РФ. 16-річна дівчина виготовила вибухівку, щоб підірвати житомирських поліцейських.

Зазначимо, що з лютого у військових частинах, установах і закладах Сухопутних військ ЗСУ посилили охорону. Таке рішення ухвалили на тлі хвилі підривів у ТЦК.

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