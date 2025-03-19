Намагався підірвати поліцейських. СБУ затримала російського агента

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

У результаті правоохоронці затримали агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на "102" про нібито виявлену там людину без ознак життя", - зазначили в СБУ.

На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.

"У разі прибуття поліцейських до вибухової "пастки", агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці", - додали у спецслужбі.

Що відомо про агента РФ

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку "легких грошей".

Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру.

Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту "винагороду", яку він сподівався отримати на власний криптогаманець.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.