Намагалися втекти до Румунії. На Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами

На Буковині прикордонники затримали два легкових автомобілі з ухилянтами. Семеро чоловіків намагалися виїхати до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.

"На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися 7 чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску", - повідомили у ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, за поїздку "клієнти" заплатили від 5 до 10 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. В ході подальшої роботи було встановлено й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції.

Фото: на Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами (facebook.com/DPSUkraine)