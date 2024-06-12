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Намагалися втекти до Румунії. На Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами

Буковина, Середа 12 червня 2024 15:55
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Намагалися втекти до Румунії. На Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами Архівне фото: на Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Буковині прикордонники затримали два легкових автомобілі з ухилянтами. Семеро чоловіків намагалися виїхати до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.

"На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися 7 чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску", - повідомили у ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, за поїздку "клієнти" заплатили від 5 до 10 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. В ході подальшої роботи було встановлено й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції.

Намагалися втекти до Румунії. На Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами

Фото: на Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами (facebook.com/DPSUkraine)

Викриття схем для ухилянтів

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Закарпатській області вантажівка "ГАЗ-66" з чорними військовими номерами прорвала держкордон. Після чого угорські прикордонники повідомили про затримання 32 українців.

Також на Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон та затримали двох фігурантів справи.

Як розповіли у Нацполіції, найбільш популярною схемою серед ухилянтів залишається варіант з річкою Тиса. Після оновлення законопроєкту про мобілізацію вартість "послуг" сягає десятків тисяч доларів.

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Румунія Буковина ДПСУ Мобілізація в Україні Прикордонники
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