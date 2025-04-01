Намагалися підірвати авто ЗСУ: СБУ затримала двох агентів РФ в Дніпропетровській області

Служба безпеки України (СБУ) запобігла двом терактам, які планувалися в Дніпропетровській області. За результатами масштабних контррозвідувальних заходів, були затримані двоє агентів російських спецслужб, які отримали завдання здійснити вибухи в області.

Агенти мали за мету здійснити перший теракт, заклавши саморобний вибуховий пристрій (СВП) під пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Вибух мав бути ініційований за допомогою телефонного дзвінка, прикріпленого до вибухівки.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Однак цей план був перерваний СБУ, яка завчасно виявила агентів, що вже проводили розвідку та готували вибуховий пристрій.

Другий етап їхнього завдання передбачав організацію вибуху біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі. Російські спецслужби вже мали плани на подальші дії після першого вибуху, але СБУ встигла зірвати ці наміри.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Під час затримання у зловмисників було вилучено 3 кг вибухової речовини з детонатором, приховані у пластмасовій каністрі, до якої були прикріплені металеві гайки для збільшення ефекту вибуху. Згідно зі слідством, один із затриманих має кримінальне минуле - рецидивіст з судимістю за крадіжки.

Двоє чоловіків, які здійснювали злочинну діяльність на замовлення російських спецслужб, потрапили у поле зору СБУ після того, як стали активними учасниками телеграм-каналів, що пропонували "легкі" гроші за виконання подібних завдань.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони перебувають під вартою.