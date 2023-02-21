Намагається деескалувати ситуацію. Міллі періодично спілкується з начальником Генштабу РФ

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер повідомив, що Головний генерал США Марк Міллі періодично спілкується з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, щоб розряджати обстановку на тлі війни.

За його словами, Міллі регулярно веде переговори з Герасимовим, щоб залишати канал зв'язку між Вашингтоном та Кремлем відкритим.

"У ситуації коли така потужна нація вирішує вторгнутись в іншу суверенну країну, немає жодної мови про спільну мову. Єдине, про що ми погоджуємося, це залишати лінію зв'язку відкритою. Коли конфлікт загострюється, ми можемо телефонувати один одному і намагатися деескалувати ситуацію. Ми представляємо свою точку зору, а вони (росіяни - ред.) свою, і принаймні ми ведемо розмову", - пояснив Батлер.