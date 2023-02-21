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Намагається деескалувати ситуацію. Міллі періодично спілкується з начальником Генштабу РФ

Фото: головний генерал США Марк Міллі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Головний генерал США періодично спілкується з начальником Генштабу РФ, щоб розряджати обстановку на тлі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер повідомив, що Головний генерал США Марк Міллі періодично спілкується з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, щоб розряджати обстановку на тлі війни.

За його словами, Міллі регулярно веде переговори з Герасимовим, щоб залишати канал зв'язку між Вашингтоном та Кремлем відкритим.

"У ситуації коли така потужна нація вирішує вторгнутись в іншу суверенну країну, немає жодної мови про спільну мову. Єдине, про що ми погоджуємося, це залишати лінію зв'язку відкритою. Коли конфлікт загострюється, ми можемо телефонувати один одному і намагатися деескалувати ситуацію. Ми представляємо свою точку зору, а вони (росіяни - ред.) свою, і принаймні ми ведемо розмову", - пояснив Батлер.

Нагадаємо, Міллі крах армії Росії умовою для повної перемоги України у 2023 році.

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