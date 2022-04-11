ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нам нужно больше. Ермак назвал условие победы Украины над Россией

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 19:22
Нам нужно больше. Ермак назвал условие победы Украины над Россией Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина способна отразить вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации. Однако для этого необходимо больше вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Ермака, в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении, в том же числе и артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - добавил руководитель Офиса президента.

Как отметил Ермак, он продолжает диалог с США и отметил, что президент Штатов Джо Байден сделал для нашей страны больше, чем все остальные союзники.

"Но когда ты в войне - мы открыто об этом говорим - нам нужно больше. И даже этого недостаточно - мы всего нуждаемся как можно скорее. Если мы будем иметь это вовремя, то мы выиграем", - сказал Андрей Ермак.

Война России против Украины длится сорок семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции