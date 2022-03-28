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Нам нужна полная эвакуация Мариуполя, - мэр

Фото: мэр Мариуполя Вадим Бойченко (24tv.ua)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что ситуация в городе остается крайне тяжелой. При этом в Мариуполе остается более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", - заявил он.

Бойченко подчеркнул, что городу необходима полная эвакуация.

"Наша главная миссия - сделать то, что мы должны, нам нужна полная эвакуация Мариуполя. Нами с первого дня играет РФ. Мы находимся в руках оккупантов", - заявил мэр Мариуполя.

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Война России против УкраиныМариуполь