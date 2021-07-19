Нам не нужен саммит ради саммита, у нас война: Зеленский о формате "Восточного партнерства"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает формат не таким предметным и полуживым. Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в декабре 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Батумской международной конференции.
"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным и полуживым. Нам не нужно саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе не поняла целесообразность вообще", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что саммит должен показать видение Евросоюза на отношения с партнерами.
"Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС, поэтому будем поддерживать эту инициативу ровно столько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений", - добавил Зеленский.