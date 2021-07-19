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Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас війна: Зеленський про формат "Східного партнерства"

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Понеділок 19 липня 2021 15:02
Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас війна: Зеленський про формат "Східного партнерства" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить формат не таким предметним і напівживим. Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться в грудні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Батумської міжнародної конференції.

"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо, але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним і напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи, інакше не зрозуміла доцільність взагалі", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що саміт повинен показати бачення Євросоюзу на відносини з партнерами.

"Наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС, тому будемо підтримувати цю ініціативу рівно стільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських устремлінь", - додав Зеленський.

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Володимир Зеленський Восточное партнерство
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