Нам – 8 лет, вам – 8 айфонов: Moneyveo запустила акцию ко дню рождения

Восемь счастливчиков получат айфоны последней модели, приняв участие в новой акции от финтех-компании Moneyveo, приуроченной к ее 8-летию. А чтобы войти в число победителей, пользователям необходимо оформить кредиты на странице акции до 30 ноября и дождаться результатов розыгрыша.

Радовать клиентов подарками в честь своего дня рождения для лидера онлайн-кредитования Moneyveo уже стало традицией. Забота о пользователях – customer centric стратегия, которой компания придерживается с самого начала основания. И в 2021-м команда подтвердила преданность своим ценностям.

Согласно условиям суперакции, в Moneyveo разыграют 8 iPhone 13 среди клиентов, которые оформят кредиты Smart или Comfort на сумму от 7000 грн. Акция стартовала 11 ноября и завершится в 23:59 30 ноября текущего года. Розыгрыш призов пройдет 7 декабря 2021 года. Победителей выберут рандомным способом, а видео опубликуют на YouTube-канале Moneyveo. Счастливчикам дополнительно перезвонят.

По случаю дня рождения коммерческий директор Манивео Максим Параска рассказал, благодаря чему компания по сей день удерживает лидерство в своей нише.

“Чтобы быть первыми, нужно ставить перед собой высокие планки, не бояться новых вызовов и быть драйвером изменений в своей сфере. За 8 лет мы достигли многих высот. Но главное наше достижение – это наши клиенты. Это умение их слышать и делать счастливыми. Это их доверие к нашей компании и признание. Мы постоянно поощряем наших Красав ценными подарками. В этот раз подарим счастливчикам 8 стильных iPhone 13, ведь они их заслуживают!”, – прокомментировал Максим Параска.

Только за последний месяц компания подготовила для своих клиентов ряд акционных предложений. Так, до 30.11 за каждого нового пользователя, приведенного в сервис, можно получить 700 грн на двоих и выиграть один из двух iPhone 12. До 15.11 действует акция, в рамках которой разыграют 5 игровых приставок Sony PlayStation 5. В ноябре стартовала еще одна масштабная акция «500 000 грн на шоппинг»: пятеро победителей получат по 100 000 грн на праздничный зимний шоппинг.

Кроме того, пользоваться сервисом стало еще удобнее, ведь с недавних пор в нем можно обменять скидку на кредит, полученную в другой финансовой компании, на бо́льшую.

Напомним, финтех-компания Moneyveo начала свою деятельность в 2013 году. Она первой на финансовом рынке предложила украинцам удобную услугу кредитования онлайн в режиме 24/7. Это предложение кардинально трансформировало рынок, ведь люди смогли брать дополнительные средства под процент в разы проще и быстрее.

Сегодня Moneyveo – крупная продуктовая финтех-компания, которая представляет свои финансовые услуги и на азиатском континенте. У компании наибольшая доля на украинском рынке, что подтверждает ее звание лидера сферы небанковского потребительского кредитования.