Податковий комітет підтримав поправки до законів про інвестиційні парки

Два законопроекти про індустріальні парки будуть розглядатись у другому читанні у четвер

У вівторок, 3 липня, податковий комітет Верховної ради підтримав поправки до законопроектів про залучення інвестицій щодо індустріальних парків. Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат від "Народного фронту" Олег Кришин.

За його словами, два законопроекти про індустріальні парки будуть розглядатись у другому читанні у четвер.

"Ми наразі комітетом проголосували за два законопроекти за зміни до митного та податкового кодексів України. До другого читання були враховані компромісні поправки, які були погоджені з Кабміном. Цими поправками ми встановлюємо "КЕП" для того, щоб ми будували справжні нові індустріальні парки, а не просто знижували податкове навантаження за рахунок пільги. Зокрема, це встановлення мінімальної зарплати, необхідної для отримання інвестиційного стимулу, на рівні близько 11 тисяч. Я прогнозую, що ми виходимо на друге читання по цим законопроектам у четвер", - заявив Кришин.

Він також додав, що комітет не врахував поправки, які розбалансовують законопроекти.

"У цих законопроектах між першим та другим читанням було відмінено усі поправки, які розбалансовують ідею законопроекту, ми повністю їх вичистили. Прибрали всі правки, які роблять його лобістським", - додав він.

Фото: голосування комітету (РБК-Україна)

Нагадаємо, у квітні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про необхідність завершення розробки законодавства про індустріальні та технологічні парки.

Законопроекти № 2554а-д та 2555а-д були прийняті Верховною радою у першому читанні.