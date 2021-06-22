Налоговиков столицы разоблачили в коррупции: нанесено госубытков на 2,5 млрд гривен

Правоохранители разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов примерно на 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Установлено, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких предприятий, которые занимаются реализацией подакцизной продукции.

"Налоговики должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства",- говорится в сообщении.

Отмечено, что противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила правонарушителям уклониться от уплаты налогов примерно на 2,5 млрд гривен.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве, во время которых были изъяты вещи и документы, они будут приобщены к материалам дела.

Уголовное производство начато по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: ГБР проводит обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве (dbr.gov.ua)